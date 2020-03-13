【瑞通推介】科網股被拋售　嚴選騰訊阿里購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎在歐美迅速蔓延，歐洲央行隔晚議息後維持利率不變，僅增加資產購買規模。

另外，美國聯儲局緊急向市場注資1.5萬億美元，不過投資者仍拋售股票。道指昨暴瀉近10%，收報21,200點，跌2,352點。

恒指周四(12日)曾挫至24,117點的近3年低位，步入技術熊市，收報24,309點，跌922點或3.6%；周五(13日)早市曾再暴瀉近1,800點，跌至22,500點邊，其後跌幅收窄，於23,200點附近徘徊，暫時一周最多曾累瀉逾3,600點。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近1.9億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.2億元，反映投資者看好港股將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,130至26,199點。

科網股連日被拋售，下周三(18日)公布去年業績的騰訊昨最多挫4.4%，低見361.8元，收報363.6元，跌3.9%，昨日其沽空金額最多，達27.87億元，沽空比率20.1%。不過，同時獲北水支持，昨錄淨流入金額16億元。騰訊今早繼續拖低大市，再挫約7%，低位跌穿340元和250天線，再創約三個月低位，其後跌幅收窄至逾3%，重返於350元上。

有報道指騰訊代理的兩款Switch馬里奧遊戲獲批。另外，有NBA球員感染新冠肺炎，NBA暫停所有比賽直至另行通知，市場憂慮或拖累擁有轉播權的騰訊的廣告收入。輪證資金流方面，昨有超過6,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。

內媒報道，阿里巴巴旗下電商平台淘寶天貓在3月5日至8日期間，超過2萬個品牌銷售額按年增長逾1倍。阿里昨錄沽空金額26.81億元，沽空比率33.8%。股價昨最多跌5%，低見187.2元，貼近去年11月來港上市以來的187元低位，最終收報188.8元，跌4.16%。今早續重挫逾6%，低見177元，迫近重要支持位招股定價176元，其後隨市稍回升，跌幅轉為約3%，升至180元上。昨分別有逾5,700萬元和400萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國人壽公布，今年首兩個月原保險保費收入2,280億元人民幣，按年增20.5%。股價昨曾瀉5.3%至16.14元，重返一年之前水平，最終收跌4.69%於16.24元。今早繼續尋底，低位跌穿15元，跌幅超過8%，其後跌幅收窄至約半成。昨有157萬元淨流入其好倉。

中國移動昨同樣創52周低位，最多挫半成至54.65元，收市報55.45元，跌3.6%；今早跌勢未止，瀉約8%，考驗50元水平支持，暫時連跌六個交易日，14日RSI處超賣水平。集團將於下周公布末期業績。昨有252萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有7萬元淨流出。

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