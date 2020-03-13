【高盛推介】騰訊低見336元　追蹤購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由上周五(6日)在400港元關口開始下跌，本周二(10日)雖反彈重上380元之上，但周三續跌；今(13日)早市更跟隨大市急挫，開市低見336元，為4個月低位，及後跌幅收窄。

資金流向：觀察個股認股證資金流向，本周三及本周四共錄得約8,400萬元資金流入認購證。另一方面，近期牛證獲資金追捧，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,890萬元。

由於大市急跌，引致大量恒指牛證被收回。進而觀察市場上的恒指牛證，現時只剩40隻產品，撇除高街貨，短期條款後只剩餘約30隻，反映目前市場欠缺充足選擇。恒指認購證方面，最近行使價亦很價外，在26,000點水平之上。

根據上述情況，投資者如現階段部署反彈，可考慮選擇關聯性較高的藍籌股的相關產品，例如騰訊。

高盛其他產品條款：

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626