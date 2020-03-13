半日沽空金額約153億元　佔大市成交15%

半日共有625隻股份被沽空，涉及金額152.99億港元，佔大市成交15.56%。騰訊沽空金額13.16億元，佔沽空總額8.6%；阿里巴巴沽空金額12.8億元，佔沽空總額8.37%；建設銀行沽空金額9.16億元，佔沽空總額5.99%；滙豐控股沽空金額8.19億元，佔沽空總額5.36%；盈富基金沽空金額6.64億元，佔沽空總額4.34%。

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