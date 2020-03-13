新盤動向：傲瀧花園複式戶5637萬沽出

2020年03月13日 13:04
  • 東網電視
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    股市大幅下跌，豪宅新盤仍錄大額交投。新世界發展(00017)旗下清水灣傲瀧剛沽出一伙花園複式戶，單位為C座G5，實用面積2,703方呎，連537方呎花園，成交價5,637.7萬元，呎價20,857港元。
    樓盤開售至今共沽出653伙，連同車位銷售，共套現約194億元。
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