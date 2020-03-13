【黑色星期五】美股期貨全線漲3% 道期彈722點
2020年03月13日 13:07
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(Getty Images圖片)
澳洲ASX200指數周五(13日)早段一度跌8%，暫倒升234點或4.4%，報5,539點。美股三大股指期貨悉數由跌轉漲，全線升逾3%，道指期貨最新漲722點，標期貨升84點，納指期貨升226點。
IC Markets總經理 Nick Twidale稱，儘管新冠肺炎疫情仍在不確定，部分市場人士仍表樂觀，視此價位為中長期操作的買進良機。
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