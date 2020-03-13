【黑色星期五】撈得貨未？快睇股壇教母和基金教父點講！

港股開市狂瀉近1,800點，投資者要錢唔要貨！然而，股神巴菲特明言：「要在別人貪婪的時候恐懼，而在別人恐懼的時候貪婪」。那麼，目前是恐慌時的買入良機嗎？《東網》訪問了在香港有「股壇教母」稱號的香港證券商協會永遠名譽會長蔡陳葆心，以及香港首代華人基金經理、有「基金教父」之稱的雷賢達，快睇呢兩位元老級投資專家的最新看法！

【股壇教母：量力而為】

人稱「股壇教母」的香港證券商協會永遠名譽會長蔡陳葆心(蔡太)直言：「全世界咁混亂，依家千萬唔好買貨！若果係用孖展買貨，就更加要急急沽貨，要量力而為！唔好亂博！」

現年89歲，於1971年入行證券行業的蔡太，經歷過73石油危機、87股災、97金融風暴等等。她相信，今輪股災未跌完，但不會像過往的股災會由高位跌一半，因為「過往股災通常是先經歷天堂然後才入地獄，那時候大小投資者瘋狂地炒股，將無價值的股票也炒到飛天，一遇上危機，股市自然勁插！而且跌得很嚇人！但早前港股不是炒到很高，股份升是反映其價值，所以應該跌極有個譜！」

【基金教父：睇定啲先】

有「基金教父」之稱的雷賢達則認為：「現時投資者最好甚麼也不要做，因新冠肺炎疫情不止影響中港，而是影響全球，特別是美國剛開始爆發，至少要等多兩個月觀察疫情發展，才可消除部分影響投資市場的不明朗因素。」

雷氏是香港第一代華人基金經理，早在1985年加入寶源投資(後易名為施羅德)，先後出任投資主管、執行董事及副主席等。在2005年出任交銀施羅德基金管理總經理，2008年出任副董事長，到2009年3月榮休。

在基金行業打滾逾30年，經常要面對逆市下買貨與沽貨兩難的局面。面前當前的形勢，他直指：「持有股票的投資者應否減持甚至清倉，要看個人情況，不能一概而論，但這兩個多月宜睇定啲先。」

他早前已預期股市有機會跌得較大家想像中多，而近年投資者在美股的升浪中賺了很多錢，孖展槓桿好大，現時開始拆倉，所以目前說何時股市見底是言之過早。

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