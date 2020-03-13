市況危機重重！東環業主連環減價沽貨

股市波動影響業主取態，東涌東環連錄2宗減價成交。中原陳旭明表示，屋苑5B座中層3室一房間隔，實用面積408方呎，去年底叫價620萬港元，劈價72萬元，以548萬元售出，減幅約11.6%，呎價13,431元。

他又指，同屋苑2B座中層1室兩房戶，實用面積452方呎，亦減價10萬元，以618萬元售出，呎價13,673元。

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