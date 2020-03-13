業主睇淡！花都廣場減至505萬沽　較去年初跌價10%

美聯黃嘉明表示，粉嶺花都廣場1座中層H室，實用面積392方呎，業主看淡後市，減價15萬元後，以505萬元易手，呎價12,883元。

買家為外區上車客，去年初已在市場睇樓，惟社會不穩及肺炎疫情令入市決定一拖再拖，最終拍板購入上址，相比去年初同類型單位做價低約10%。

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