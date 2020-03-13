富力地產披露牽涉兩宗重大訴訟

此外，廣州市天河區天河南街楊箕股份合作經濟聯社作為原告方，起訴富力地產拆遷安置補償合同糾紛案，要求富力地產賠償合共13項賠款，包括復建地塊住宅回遷房套內建築面積缺少損失7,988.93萬元及利息；賠償復建地塊商業回遷物業建築面積回遷缺少損失1.26億元及利息等等。該案正在審理，尚未判決。

公司指出，上述案件訴訟結果不會對公司正常生產經營、財務狀況及償債能力產生重大不利影響。

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