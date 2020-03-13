富力地產披露牽涉兩宗重大訴訟
2020年03月13日 14:01
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富力地產(02777)公布，披露公司牽涉兩宗重大訴訟情況。其中，公司作為原告方，起訴廣州市天河區天河南街楊箕股份合作經濟聯社，要求對方返還墊付的棄產補償款1.6億元人民幣(下同)及利息。該案正在審理，尚未判決。
此外，廣州市天河區天河南街楊箕股份合作經濟聯社作為原告方，起訴富力地產拆遷安置補償合同糾紛案，要求富力地產賠償合共13項賠款，包括復建地塊住宅回遷房套內建築面積缺少損失7,988.93萬元及利息；賠償復建地塊商業回遷物業建築面積回遷缺少損失1.26億元及利息等等。該案正在審理，尚未判決。
公司指出，上述案件訴訟結果不會對公司正常生產經營、財務狀況及償債能力產生重大不利影響。
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