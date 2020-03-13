【專家樓評】陳永傑：人口穩增　住屋有剛需

政府統計處公布，去年底香港人口的臨時數字為750.07萬人，按年增加1.42萬人，增長率為0.2%。即使如此，以一個家庭3個人計，都需要新增超過4,700個住宅單位作為居所，假設一半是私樓，亦要2,350個單位以上，剛性需求不少。

人口由自然增長及香港居民淨遷移組成，去年人口自然增長為4,300人，淨遷移人數為9,900人。其中3.91萬人為單程證持有人的移入，2.92萬人為其他香港居民的淨移出。

不過，香港人口幾乎每年都有溫和增長，故此，私樓剛性需求穩定。而且現有舊樓有些會因殘舊難以維修被迫重建，所以，必須有新樓填補空檔，去滿足市場需求。本港有新樓及舊樓給予買家選擇，可以滿足他們不同的需求。

由於本港住屋需求很大，公屋輪候時間長達5.4年。因此，新增土地必須公私營房屋都要同時兼顧，否則香港將會出現更多新社會問題及糾紛。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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