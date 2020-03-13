去年底香港示威愈演愈烈，令內地人來港投保意欲銳減。保險業監管局公布，去年第4季內地客來港新做保單保費按年急挫45.04%，至73.96億港元。

保監局數據顯示，上季香港長期業務新做保單保費錄329.37億元，按年跌近兩成。受本港局勢不穩影響，內地訪客新做保單數目減少52.9%，至約6.1萬份。

以全年計，去年內地客來港新做保單保費總額為433.8億元，按年跌8.8%；新做保單數目跌幅則達25.5%。

危疾、終身壽險及醫療產品仍是最受內地訪客歡迎的保險產品，分別佔內地訪客新造保單57%、34%和3%。以付款模式計，約99%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

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