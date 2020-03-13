內地23個部門聯合發文　倡六方面提振消費

為促進消費穩定增長，中國國家發展改革委、財政部、商務部等23個部門聯合發文有關促消費擴容提質的實施意見，主要涉及市場供給、消費升級、消費網絡、消費生態、消費能力、消費環境等六方面。

在培育消費新業態、新模式方面，該意見提出具體措施，主是加快新一代信息基礎設施建設，加快5G網絡等信息基礎設施建設，推動車聯網部署應用；鼓勵網上實體融合等新消費模式發展，鼓勵建設「智慧商店」、「智慧街區」及「智慧商圈」；鼓勵企業利用物聯網、大數據、雲計算、人工智能等技術推動各類電子產品智能化升級等。

值得留意是，該通知亦提及，需落實好現行新能源汽車推廣應用補貼政策，及基礎設施建設獎補政策，推動各地區將地方資金支持範圍從購置環節向運營環節轉變。同時，促進汽車限購向引導使用政策轉變，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額。

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