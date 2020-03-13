滙豐保險新造人壽業務保費市佔位列第一

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，保險業監管局公布的臨時統計數據顯示，在2019年下半年度，滙豐保險的新造人壽業務保費的市場份額位列第一。在2019年，透過銀行渠道銷售的保費佔新造人壽業務保費總額的48%，依然是本港人壽保險最主要的銷售渠道。

他續指，儘管去年下半年本港市場極具挑戰，滙豐保險的新造人壽業務保費總額仍創下新高，反映該行保險營運模式存有優勢，為客戶提供全面的保障和財務解決方案。在當前波動及充滿不確定性的市場下，保險作為一個可抵禦衝擊投資工具的重要性不言而喻。該行將透過會面、數碼渠道及遠程服務的多元化渠道，繼續為客戶提供適當的保險產品。

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