南韓禁止沽空股市　英限制沽空活動

新冠肺炎疫情觸發市場恐慌，即使各大央行全力向市場「泵水」亦無助扭轉跌勢，各地監管機構開始跟隨金融海嘯及歐債危機時做法，限制沽空活動。當中，南韓金融服務委員會(FSC)宣布禁止沽空所有股份，為2011年來首次，直至9月16日為止，當局並會放寬企業每日回購股份限制，為期半年。

西班牙及意大利當局亦禁止沽空部分股份，前者針對69隻周四跌幅逾10%的交易活躍的股份，以及跌幅逾20%的非成交躍股份，而意大利受影響的股份涉及85隻。

此外，英國金融操守局(FCA)亦禁止在所有英國交易平台，沽空部分西班牙及意大利證券。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626