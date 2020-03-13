新盤動向：OMA OMA特色戶1890萬沽 創項目新高
2020年03月13日 15:48
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新盤特色戶仍受高價追捧。永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，剛以招標形式售出頂層特色連天台大宅，單位為第2B座20樓C室，成交價1,890萬港元，刷新項目新高紀錄，實用呎價17,276元。買家採用新近推出的90天現金付款計劃，獲贈印花稅優惠高達售價3%。
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