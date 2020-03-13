【fb直播】港股終極見底未？
2020年03月13日 16:07
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隔晚歐美股市災難式崩盤，港股周五(13日)開市急插逾1,700點，一口氣失守二萬三及二萬四關，但隨着道指期貨倒升，恒指午後收復部分失地，大市離底不遠，抑或「死貓彈」？下周美國聯儲局勢減息？
藍籌股全線大幅低開，有投資者急不及待入市，認為已到了「別人恐慌時我貪婪」的時機，有個別股份午後曾反彈倒升，例如下周公布業績的騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)、阿里巴巴(09988)，撈得及時？值博空間有幾大？長揸定短炒？還是趁高沽清清倉？
大市早段恐慌情緒高漲，但傳統避險工具黃金，價格連日不升反跌，隔晚金價一度跌4.5%，到底有咩啟示？金礦股亦都重挫，招金礦業(1818)、山東黃金(01787)及紫金礦業(02899)都齊齊向下，應該點部署好？
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