【fb直播】港股終極見底未？

隔晚歐美股市災難式崩盤，港股周五(13日)開市急插逾1,700點，一口氣失守二萬三及二萬四關，但隨着道指期貨倒升，恒指午後收復部分失地，大市離底不遠，抑或「死貓彈」？下周美國聯儲局勢減息？

《東網Money 18》搵來銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626