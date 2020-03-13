【市後重點睇】油價彈4% 道期飆660點
2020年03月13日 16:15
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(Getty Images圖片)
美匯指數處97.55，離岸人民幣(CNH)一度重越7算，企7.0046；港匯回升至7.7672；美元兌日圓一度升破106關，現報105.92；歐元報1.1180；英鎊升0.2%觸及1.26關。金價報1,584美元。國際油價升約4%，布蘭特期油及紐約期報34.75及33.02美元關。道指期貨先跌後回升，最新漲660點。歐股早段全線高開。
●市後關注點
-22:00 美國3月密歇根大學消費情緒指數
●港股表現波動，恒生指數收市跌276點或1.14%，報24,032點，全周累跌2,113點。國企指數跌75點或0.78%，報9,650點，主板成交2,024億港元，為2018年5月31日以來最多。https://bit.ly/2WfRAJP
●滬綜指收跌1.2%，創指重上二千點。https://bit.ly/2U6Gfc2
●日股收挫1128點，澳股反彈4%。https://bit.ly/2QcIf1h
●【黑色星期五】
-撈得貨未？快睇股壇教母和基金教父點講！
-投資者急套現，黃金都難逃一跌！
-日央行擬向市場注資，再進行5,000億圓回購操作。
-阿里巴巴股價創上市以來新低。
-比特幣曾跌穿4,500美元，即市仍瀉26%。
-股市何時見底？摩通話先決條件係…
-加拿大擴大債券回購計劃 提高流動性
●環球冧市：5幅圖回顧金融大災難，今次衰得最貼地？https://bit.ly/2TMBR2Z
●【收息唔夠蝕價】滙豐派息除淨後股價累挫24%，股民心碎… https://bit.ly/3cUZTAr
●【大師睇市】毋須太悲，料距離見底不遠！
●新冠肺炎：
-今年首兩個月MPF人均已蝕逾萬元。
-內地2月住宅銷售跌33% 六年以來最慘。
-加州迪士尼度假村關閉至本月底。
-美貿易代表辦公室予中國醫療產品更多關稅排除。
●挪威央行緊急減息0.5厘，準備好進一步下調。
●滙豐銀行9個服務網點下周一恢復營業，附詳細地址。
●南韓禁止沽空股市，英限制沽空活動。
●去年第4季內地客來港新做保單保費按年急挫45%。
●減價實錄：
-業主睇淡！花都廣場減至505萬易手，較去年初跌價10%。
-市況危機重重！東環業主連環減價沽貨。
●新盤動向：將軍澳SEA TO SKY按計劃盡快推售。
●二手樓價指數連跌4周，向下迫近170點。
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