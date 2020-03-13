監管機構限制沽空活動 歐股反彈2至5%
2020年03月13日 16:16
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在經歷了史上最嚴重的拋售之後，周五歐股早市大幅反彈，當中英國富時100指數報5,498點，升261點或4.99%；德國DAX指數報9,388點，升227點或2.48%；法國CAC指書報4,157點，升112點或2.79%。意大利股市報15,671點，升776點或5.22%。
英國金融操守局(FCA)跟隨意大利及西班牙監管機構，宣布禁止在英國沽空部分意大利、西班牙及意大利證券。
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