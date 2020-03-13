新盤動向：發展商高層6565萬購傲瀧特色單位
2020年03月13日 16:19
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據土地註冊處資料，新世界發展(00017)旗下清水灣傲瀧D座P5的頂層三複式單位，以6,565.4萬元易手，新買家為鄧鳳賢，英文名字為TANG FUNG YIN ANITA。鄧氏與恒基物業代理營業(一)部副總經理同名。
上述單位實用面積2,619方呎，平台及天台面積分別350及642方呎。是次成交呎價約25,068元。
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