【中環剝花生】2020年 vs 1987年　尋找股災求生術

環球正值多事之「周」！產油國大打減價戰，國際油價急挫，加上新型冠狀病毒又演變成全球大流行瘟疫，震散金融市場，災情儼如1987年股災，究竟這輪震盪何時結束？

今集《中環剝花生》請嚟身經百戰的文錦輝(文錦Sir)及林家亨(Simon Sir)，同你比較多次股災，從中尋找股災求生術。歡迎各位加入討論及發問，詳情請Click入以下連結度睇啦！

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