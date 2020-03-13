新冠肺炎：中國2月實際使用外資按年急降25.6%
2020年03月13日 16:36
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(中新社圖片)
中國商務部表示，今年首兩月實際使用外資(FDI)為1,344億元人民幣(下同)，按年下跌8.6%。其中2月FDI為468.3億元，按年跌25.6%。
商務部外資司司長宗長青表示，吸收外資由升轉跌，主因受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，加上農曆新年假期因素，導致人流物流不暢，企業大面積停工、停產，投資者等待觀望情緒加重。
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