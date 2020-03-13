證券業協會：料今年逾30間券商停業　冀港府提供支援

徐聯安指，本港過去大半年持續的社會運動，降低社會穩定性，影響投資者情緒，尤其對依賴證券業務的券商打擊更大。現時新冠肺炎蔓延，更是雪上加霜。

他又透露，有會員反映目前經營困難，C組經紀(即排名65後)佔今年整體交易量7%，反映小型證券界正在萎縮。

他引述該會的會員調查結果，有54%受訪會員表示今年業務將維持不變，與過去3年平均五成相若，約12%將縮減業務，僅共34%表示會擴張業務，反映或有裁員機會。另外，有84%認為公司不會增聘人手。

事實上，香港過去一年經濟轉差，35%受訪者認為減免印花稅，能改善經營困境；降低交易費用則為33%；完善現有資助計劃及資助人才培訓，分別佔19%及13%。

對於早前證監會減免今年的牌照費，有76%受訪會員表示歡迎。徐氏指，雖然這並非是能「起死回生」的措施，但有助減低券商經營成本，由於一個牌照費每年約4,000多元，不少券商持有多於一個牌照，換言之牌費成本動輒約1萬元以上。在現有困境下，認為港府可向券商發放一筆過津貼，以解業界燃眉之急、保經紀「飯碗」。

他又建議，業界自保可從改變經營模式、科技化着手。券商難以單一以佣金收入維持業務，認為可加入增值服務，如需求日益增加，以及本港具備專業人才的財富管理服務，這亦有助增強本港財富管理中心的地位。加上愈來愈多投資者轉用網上交易作買賣，券商加入科技元素，可便利客戶。

對於有業界人士建議恢復經紀最低佣金。徐氏指，相信「無人會嫌錢腥」，但認為現時大環境正處去經紀化，對客戶而言，冀能有「平、靚、正」服務，若要收佣金費用，業界亦須提高服務。

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