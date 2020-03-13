連環「劈炮」！德勤近3個月辭任42公司核數師
2020年03月13日 16:59
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)又「劈炮」！新昌創展控股(01781)公布，德勤已辭任該公司核數師，自2020年3月13日起生效。
德勤於其辭任函中述明，作為其正常程序的一部分(包括每年審議其是否將繼續為其核數客戶擔任核數師)，其在考慮包括與該公司相關的執業風險、核數費用水平及其於目前工作流程下可動用的內部資源等若干因素後，決定辭任該公司核數師。
該公司指，根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任致同(香港)會計師事務所有限公司為公司核數師，自3月13日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期至下屆股東周年大會結束為止。
根據東網統計顯示，單自去年12月中至今，德勤合共向42家上市公司辭任核數師，其中包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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