百福控股旗下76%餐廳復工　料上半年業績不利

集團將繼續監察並遵守相關的政府政策，並目標為在沒有抵觸員工及客戶安全的前提下，盡快在可行的情況下恢復全面營運。

據公司目前可得的資料，包括公司截至2020年2月28日的兩個月未經審核的管理賬目，預期由於門店臨時暫停營業，及消費情緒的下跌將導致集團收入下降，因此對集團在2020年度第1季度和上半年的經營業績產生不利影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626