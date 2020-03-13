百福控股旗下76%餐廳復工 料上半年業績不利
2020年03月13日 17:13
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百福控股(01488)公布，據相關政府機構發布的有關感染控制及復工的準則以及該疫情的最新發展，集團決定恢復營運若干暫停營業的門店。截至2020年3月8日，公司旗下510家餐廳中約有76%尚在營業或已恢復營業(視情況而定)。預期餘下的暫停營業門店也將分階段恢復營運。
集團將繼續監察並遵守相關的政府政策，並目標為在沒有抵觸員工及客戶安全的前提下，盡快在可行的情況下恢復全面營運。
據公司目前可得的資料，包括公司截至2020年2月28日的兩個月未經審核的管理賬目，預期由於門店臨時暫停營業，及消費情緒的下跌將導致集團收入下降，因此對集團在2020年度第1季度和上半年的經營業績產生不利影響。
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