人行下周一定向降準　放水5500億元人民幣

中國人民銀行決定於下周一(3月16日)實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5,500億元人民幣(下同)。

人行有關負責人表示，此次定向降準釋放長期資金5,500億元，其中對達到普惠金融定向降準考核標準的銀行釋放長期資金4,000億元，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點釋放長期資金1,500億元。

負責人續稱，此次定向降準釋放長期資金有效增加銀行支持實體經濟的穩定資金來源，每年還可直接降低相關銀行付息成本約85億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。此次定向降準兼顧主動推動和事後激勵，用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支持實體經濟發展。

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