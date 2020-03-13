累劈逾2球！珀麗灣「二重天」特色單位售1348萬

馬灣珀麗灣再有特色單位劈價出售，美聯曾金強表示，屋苑19座高層「二重天」特色戶，實用面積980方呎，三房套房間隔，設私人大平台及天台，坐向東南青馬大海景，去年9月放盤叫價1,600萬元，累減252萬元，減幅約15.8%，以1,348萬元售出，呎價13,755元。

他指出，屋苑本月已錄13宗成交，較上月同期僅1宗大幅飆升，現時業主對後市普遍持有審慎態度，提供議價空間約3至5%。

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