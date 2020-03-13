新盤動向：雲海別墅洋房7502萬元售出
2020年03月13日 17:33
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股市波動料推動資金流入物業市場，單日湧現多宗大額豪宅新盤交易。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲海別墅，剛售出Violet Avenue 2號洋房，實用面積2,908方呎，花園面積1,074方呎，以7,502.64萬元獲承接，呎價2.58萬元。
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