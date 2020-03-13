梁君彥兒子任董事公司沽九龍塘一籃子舖

據土地及公司註冊處資料，九龍塘聯合道建新中心地下低層一籃子舖位，以2,700萬元易手，新買家為香港浸信會醫院(HONG KONG BAPTIST HOSPITAL)。

至於上述物業原業主為SIX-UP ENTERPRISES LIMITED，該公司董事包括梁宏正，英文名字為LEUNG, WANG CHING CLARENCE。梁氏名字與現任立法會主席梁君彥的兒子同名。其餘公司董事包括張錦貞、張淑卿、譚張淑明及譚建東。

資料顯示，原業主公司於1989年以約300萬元購入上址一籃子舖位。

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