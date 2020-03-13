【北水追蹤】淨流入金額又破頂　狂掃建行騰訊

2020年03月13日 17:53
  • 東網電視
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    港股通周五(13日)成交額約387.49億元，淨流入金額168.8億元人民幣，連續兩日破頂。(https://bit.ly/2nxf8uI )
    全日淨流入最多的三隻個股為建設銀行(00939)及騰訊控股(00700)，錄淨流入分別為26.71億及22.29億港元，工商銀行(01398)淨流入亦達12.1億元。全日淨流出最多的兩隻個股為新華保險(01336)及中興通訊(00763)，錄淨流出約1.7億及1,362萬元。(見附表)
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