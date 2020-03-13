小知識︰何謂「定向降準」？

一如市場預期，中國人民銀行公布今年首次「降準」措施，向符合資格的銀行下調存款準備金率，過往降準舉措猶如為市場注射「強心針」，然而，現時金融市場「兵慌馬亂」，市場關注措施成效。

所謂「定向降準」，即透過下調銀行存放在人行的存款準備金比例，逐步開始釋放資金流動性。而「定向」則意味政策具針對性，今次對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點，而對符合條件的股份制商業銀行，則再額外定向降準1個百分點。

內地近年提倡普惠金融(inclusive finance)，即為小型企業、農民及低收入等弱勢社群等提供金融服務，降準所釋放的流動性尤支持相關領域的貸款。

換言之，人行主動讓內地銀行釋放本來已鎖起的資金回到市場，「放水」予一些中小型企業進行借貸，好讓它們在嚴密「去槓桿」的壓力下，仍有一定的資金流動性，變相可緩和市場緊張的情緒。

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