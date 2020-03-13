虧損上升的主要原因包括2019年銷售單價快速下滑及中國光伏電價補貼政策出台較預期晚，業內人士普遍抱持觀望態度，造成中國年內光伏新增裝機同比下降；雲南曲靖所新建低本高效之單晶硅棒與硅片產能於2019年底才調適完成，故年內未能大量投產；原遼寧錦州生產基地既有產能設備於年內持續進行技術改造與提升，雖然已於2019年底完成，但卻降低了全年度原有生產效益，經濟規模優勢未能充分顯現。

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