陽光能源發盈警
2020年03月13日 18:08
東網電視更多新聞短片
陽光能源(00757)預警，截至2019年12月31日止年度，對外總出貨量雖然由2018年約2,797兆瓦增加為4,134兆瓦，收益則由約40億元人民幣增加至44億元人民幣，增長幅度分別約為48%與10%，但卻錄得虧損約3.34億元人民幣，較2018年年度虧損約2.21億元人民幣上升。
虧損上升的主要原因包括2019年銷售單價快速下滑及中國光伏電價補貼政策出台較預期晚，業內人士普遍抱持觀望態度，造成中國年內光伏新增裝機同比下降；雲南曲靖所新建低本高效之單晶硅棒與硅片產能於2019年底才調適完成，故年內未能大量投產；原遼寧錦州生產基地既有產能設備於年內持續進行技術改造與提升，雖然已於2019年底完成，但卻降低了全年度原有生產效益，經濟規模優勢未能充分顯現。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！