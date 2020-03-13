融眾金融與核數師討論業績審核工作

該公司正與核數師就截至2020年3月31日止年度財務業績的審核工作進行持續討論。目前對湖北省出行及復工施加的限制可能給相關審核工作帶來挑戰，該公司將繼續與核數師對話以解決困難，並將在適當時候知會股東及潛在投資者。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626