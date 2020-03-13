融眾金融與核數師討論業績審核工作
2020年03月13日 18:08
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中國融眾金融(03963)公布，根據湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部於3月11日發布的通告，除若干情況外，位於武漢的企業不得早於3月20日午夜12時正復工。倘因疫情的發展及/或中國政府發佈進一步的政策或措施而需要延長暫停運營的時間，該公司將於適當時候發布進一步公告。
該公司正與核數師就截至2020年3月31日止年度財務業績的審核工作進行持續討論。目前對湖北省出行及復工施加的限制可能給相關審核工作帶來挑戰，該公司將繼續與核數師對話以解決困難，並將在適當時候知會股東及潛在投資者。
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