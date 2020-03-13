一周沽4伙特色戶！銀湖‧天峰複式大宅3092萬售出
2020年03月13日 18:20
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信和置業(00083)旗下馬鞍山銀湖‧天峰，剛售出第8座68樓H室複式單位，實用面積1,578方呎，平台及天台面積分別1,088與58方呎，連兩個車位售價共3,092.88萬元，呎價1.96萬元。成交紀錄冊顯示，該盤於短短約一周速沽4伙同類特色戶，合共套現逾1.13億元。
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