傳滙豐招攬前花旗集團銀行家出任行政總裁
2020年03月13日 18:33
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外媒引述消息指，滙豐控股(00005)向前花旗集團銀行家James Forese招手，查探他接任該行行政總裁一職的興趣，據指James已拒絕有關請求，但卻成為滙控的非執行董事。滙控發言人拒絕評論有關消息。
滙控周二已公布，委任57歲的James Forese為獨立非執行董事，自今年5月1日起生效。James Forese亦將獲委任為集團監察委員會、集團薪酬委員會以及提名及企業管治委員會成員。
James Forese曾任花旗集團總裁。於1985年加入花旗集團前身企業之一的所羅門兄弟公司，開展其證券交易事業。離職花旗集團前，James Forese為客戶部總裁及行政總裁，並曾擔任證券及銀行業務部行政總裁及環球市場業務主管。
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