傳滙豐招攬前花旗集團銀行家出任行政總裁

滙控周二已公布，委任57歲的James Forese為獨立非執行董事，自今年5月1日起生效。James Forese亦將獲委任為集團監察委員會、集團薪酬委員會以及提名及企業管治委員會成員。

James Forese曾任花旗集團總裁。於1985年加入花旗集團前身企業之一的所羅門兄弟公司，開展其證券交易事業。離職花旗集團前，James Forese為客戶部總裁及行政總裁，並曾擔任證券及銀行業務部行政總裁及環球市場業務主管。

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