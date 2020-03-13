在岸人民幣連跌3日　全周累挫0.75%

市場避險需求強烈，推高美元，在岸人民幣今日(13日)甫開市即插穿七算，低見7.0336兌每美元，開市約半小時收復七算關，日內跌幅亦收窄，收報6.9926，按日跌86點子，錄連續3日跌勢，本周累跌0.75%。

離岸人民幣於亞洲時段收報7.0122，每百港元可兌90.09元人民幣。

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