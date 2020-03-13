基石控股發盈警
2020年03月13日 18:58
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基石控股(01592)發盈警，預期截至2019年12月31日止年度的純利，將較2018年同期大幅減少不超過90%，主要原因是該公司年內承接一項利潤率較現有項目為低之重大供應及鋪砌項目，以及該公司所承接的部分石材供應及鋪砌服務項目出現大量工程變更指令，導致毛利率下降。
其他原因包括由於未能於2019年內完成兩個石材銷售項目的質檢工作，因而推延至2020年確認相關的收益；法律及專業費用以及非審核服務費用增加；以及有關年內授出的購股權的股份付款費用增加。
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