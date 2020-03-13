碧瑤綠色集團發盈警
2020年03月13日 18:58
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碧瑤綠色集團(01397)發盈警，預期截至2019年12月31日止年度溢利將較截至2018年12月31日止年度大幅下降，主要由於勞動力市場的競爭激烈，以致業務營運的勞動成本增加，以及去年下半年香港出現社會動盪及大規模街頭示威，以致回收服務暫停，戶外消費活動減少，以致回收到的廢棄玻璃容器數量減少，以及該公司的園藝項目進度延誤。
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