溢利減少主要因為全球經濟不明朗及中美貿易磨擦持續令市況轉差，於2019年注塑機製造業務、工業消耗品貿易業務及印刷線路板加工及貿易業務的銷售收入下跌，而且該公司沒有錄得截至2018年12月31日止年度出售群力實業有限公司全部已發行股本之非經常性收益。

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