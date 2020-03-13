34%受訪者指香港是最值得投資市場

新冠肺炎拖累大市，香港證券業協會董事白韌指，金融市場正值大風大浪，無論股票、商品等投資產品均有波動。疫情在全世界廣泛擴散，較2003年「沙士」時更為嚴重，並引發自2008年以來最大的震盪。

他指，疫情蔓延破壞產業鏈，而美國聯儲局於3月初突然減息半厘，料短期內將繼續下調基准利率，其他央行亦會採取寬鬆財政政策。內地除貨幣及財策趨寬鬆外，相信當局會針對個別行業，提出紓緩措施，並陸續出台。

據證券業協會資本市場調查結果，有34%受訪者認為香港是最值得投資的市場，連續三年排行首位，中國排行第二，美國則排第三，反映香港人對港股有情意結。

另外，有53%受訪者認為美股風險最高，是連續三年排首位，而排行第二及第三是西歐及內地市場。逾一半投資者對全球經濟前景持中性看法，大部分人認為中美貿易戰是今年最大市場風險。

值得留意的是，該調查在今年1月15日至2月3日進行，並收取129份回應，故油價戰及新型冠狀病毒疫情等因素未包含在選項中。

港股方面，有36%受訪會員對今年港股持中性看法，另46%認為，今年恒指升跌幅介乎上落5%。

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