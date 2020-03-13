新盤動向：OCEAN MARINI共錄逾3800票 超購逾17倍
2020年03月13日 19:03
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會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，本周六(14日)正式開售208伙，發展商剛已截止接受認購登場，共錄得逾3,800張入票，超額認購逾17倍，當中佔超過100個為A組大手買家登記。該批單位扣除最高折扣後，折實平均呎價15,316元，入場費654.6萬元起，市值約18.3億元。
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