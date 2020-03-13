觀塘安達臣道首置住宅地下周招標
2020年03月13日 19:11
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地政總署公布，觀塘安達臣道對出住宅用地，將於3月20日招標，截標日期為5月15日。
該地盤佔地約217,082方呎，指定作私人住宅用途，地盤劃為A及B區兩部分，可建最大樓面分別617,725及471,450方呎。
為推行港人首次置業先導項目，在該幅土地日後落成的住宅單位總數中，必須提供不少於1,000伙，作為港人首次置業單位。
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