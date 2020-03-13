美股三大股指期貨觸發漲停　意大利股市飆15%

外圍股市在周四創下「1987年以來最大單日跌幅」後，周五美股三大股指期貨反彈5%，觸發交易限制．

另外，歐股STOXX 600指數漲幅擴大至4.8%，為2010年5月以來最大漲幅。意大利股市MIB指數日內反彈上漲15%，創史上最大單日漲幅。

周四歐洲央行意外宣布維持利率不變，該行管委埃爾南德斯德科斯最新表示．不排除在形勢惡化時減息的可能性。

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