新盤UPDATES：各區湧現大額交投

金融市場動盪，香港樓市未見受到衝擊，各區樓盤更單日湧現多宗高價或大額交投，而全新樓盤認購反應亦持續踴。

●雲海別墅洋房逾7500萬元獲承接

股市波動料推動資金流入物業市場，單日湧現多宗大額豪宅新盤交易。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下馬鞍山雲海別墅，剛售出Violet Avenue2號洋房，實用面積2,908方呎，花園面積1,074方呎，以7,502.64萬元獲承接，呎價2.58萬元。

●銀湖‧天峰複式大宅逾3092萬賣出

信和置業（00083）旗下馬鞍山銀湖‧天峰，剛售出第8座68樓H室複式單位，實用面積1,578方呎，平台及天台面積分別1,088與58方呎，連兩個車位售價共3,092.88萬元，呎價1.96萬元。成交紀錄冊顯示，該盤於短短約一周速沽4伙同類特色戶，合共套現逾1.13億元。

●OMA OMA特色戶1890萬沽創項目新高

新盤特色戶仍受高價追捧。永泰地產（00369）旗下屯門OMA OMA，剛以招標形式售出頂層特色連天台大宅。單位為第2B座20樓C室，成交價1,890萬元，刷新項目新高紀錄，實用呎價17,276元。買家採用新近推出的90天現金付款計劃，獲贈印花稅優惠高達售價3%。

該單位屬3房1套房間隔，實用面積1,094方呎，客廳外接特大平台、面積廣達421方呎。同時內置樓梯直達716方呎天台，私隱度極高。樓盤至今累售346伙，套現逾20億元。

●傲瀧花園複式戶5637萬沽出

樓盤開售至今共沽出653伙，連同車位銷售，共套現約194億元。

●OCEAN MARINI共錄逾3,800票 超購逾17倍

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，本周六正式開售208伙，發展商剛已截止接受認購登場，共錄得逾3,800張入票，超額認購逾17倍，當中佔超過100個為A組大手買家登記。該批單位扣除最高折扣後，折實平均呎價15,316元，入場費654.6萬元起，市值約18.3億元。

●將軍澳SEA TO SKY按計劃盡快推售

長實地產投資董事郭子威表示，股市下挫會對經濟造成影響，買家入市買樓信心亦會減低，但減息始終對樓市較有利，料美國稍後再度減息，香港銀行有機會跟隨下調最優惠利率，對樓市有正面作用。

他透露，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY推售時間不會受影響，仍正積極籌備前期工作，希望可按計劃盡快推出市場。

樓價走勢方面，他估計，受疫情衝擊，年中前樓價料會下跌，但幅度不會太大，二手價格會較波動，發展商開價亦會較保守。但香港供應始終有限，料至年中後疫情有機會減輕或受控，加上部分資金會流入樓市，樓價可望從低位回升。

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