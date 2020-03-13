新城悅服務去年純利增85%　每股派18分人幣

去年收入20.24億元人民幣，按年增加72.5%。其中，物業管理服務收入按年增加16%至8.49億元，佔總收入41.9%。

截至2019年底，在管面積為6,020萬平方米，按年增40.3%；合約面積則按年增加36.2%至1.52億平方米。

集團指出，因應新冠肺炎疫情，提供基礎物管服務時，額外的衞生及防疫要求或導致成本增加，且物業開發活動及社區活動受不同程度限制及管控，有關增值服務收入或減少。

惟集團未能確定上述影響的數額，會繼續進行相關評估及主動採取適當措施。

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