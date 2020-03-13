【石油大戰】油價反彈約6% 沙特仍動作不斷

國際油價周五反彈約6%，全周計仍料錄得創下2008年金融海嘯而來最大單周跌幅，主要受累於產油國談判破裂後石油市場掀期價格戰，以及防疫旅遊禁令帶來的需求損失憂慮。

紐約期油目前報每桶33.38美元，升5.97%；布蘭特期油升6.44%至35.36美元。

報道指，沙特加緊把俄羅斯烏拉爾原油(Urals)擠出其主要市場。沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美在4月會為所有提出要求的歐洲客戶提供額外的原油供應，並試圖取代從歐洲到印度的全球煉油廠所使用的烏拉爾原油。

沙特阿美目前正與歐洲煉廠磋商，包括芬蘭的Neste Oil、瑞典的Preem、法國的道達爾(Total)、BP Plc、阿塞拜疆的SOCAR、意大利的Eni商討，這些都是俄羅斯原油的大買家。

早前已有消息指，三月底減產協議完結後，沙特將從4月1日起開始供應，每日向市場釋出1,200萬桶石油。俄羅斯最大日產能1,180萬桶，亞洲與歐洲為其主要出口市場。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626