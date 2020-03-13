樓價UPDATES：股市波動　各區業主取態不再強硬

股市走勢波動，各區屋苑業主取態不再強硬，願意下調叫價促成買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角DIVA低層D室，實用面積506方呎，2房間隔，座向西南望樓景，單位原開價1,100萬元，放盤1個半月，大減102萬元或9.3%，最終以998萬元易手，實用面積呎價19,723元，屬市價水平。

●北角宏華閣中層B室，實用面積258方呎，獲區外上車客以529萬元承接，呎價20,504元。

●北角天寶大廈B座高層F室，實用面積753方呎，區外換樓客於「無樓睇」情況下以1,335萬元連租約承接，呎價17,729元。

●北角維港頌6座中層A室，實用面積約877方呎，三房套連工人套間隔，望海景。單位放盤約三個月，業主原叫租50,000元，經議價後減價8,000元或約16%，終以42,000元成功租出，折合實用面積呎租約48元。

●鰂魚涌居屋康山花園2座中層A室，實用面積484方呎，2房間隔，向西北。業主以788萬元將單位易手，呎價16,281元。

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九龍區

●九龍灣得寶花園E座頂層連天台單位，實用面積282方呎，原叫價530萬元，減至503.8萬元沽，呎價約17,865元。原業主於2016年6月以約358萬元購得，是次轉手帳面獲利145.8萬元，升值約41%。

●紅磡環海．東岸1B座低層D室，實用面積270方呎，屬1房間隔，望樓景，上月底以600萬元放盤，連日減價吸客，最終累減40萬元沽出，成交價560萬元，呎價20,741元。

●鑽石山居屋龍蟠苑C座中層02室，實用面積426方呎，2房1廳間隔，座向東南，外望開揚景觀。單位原開價660萬元，減價15萬元或2.3%，放盤僅4日，速以自由市場價645萬元成交，呎價15,141元。

●奧運站維港灣7座高層B室，實用面積約902方呎，三房一套連工人套間隔，望維港海景。單位去年4月以叫價2,200萬元放售，直至近日以2,050萬元交吉易主，減價150萬元或約7%。

●藍田麗港城15座中層D室，實用面積687方呎，採三房套房間隔，擁東南開揚園景，剛以900萬元易手，呎價13,100元。

●美孚新邨5期蘭秀街7號中層D室，3房間隔，向東北望花園水池景，實用面積約657方呎，業主以約2.1萬元放租約1個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以1.8萬元租出，但租金不包管理費，實用呎租約27.4元。

●九龍灣德福花園N座中低層14室，實用面積494方呎，採兩房間隔，外望向北球場景，最初叫價740萬元，現降價40萬元，以700萬元成交，呎價14,170元。

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新界區

●東涌東環5B座中層3室，實用面積408方呎，一房間隔，去年12月開價620萬元，業主眼見近期股市波動，加上疫情未受控，最終大幅落價至548萬元沽出單位，呎價13,431元，累減72萬元或12%。

●屯門瓏門1座中層A室，實用面積718方呎，三房套房連儲物房間隔，外望市鎮公園及河景，景致十分開揚。單位租客未遷出，無睇樓，將會交吉成交，叫價1,200萬元。新近有外區換樓客僅睇相片便作出洽購，成功議價112萬元或9.3%，斥資1,088萬元購入單位，呎價15,153元。

●將軍澳居屋寶盈花園7座中層D室，實用面積591方呎，3房連大廳間隔，座向西南，望開揚園景，單位於去年11月放盤，原叫價730萬元，減價40萬元，減幅5.5%，獲外區綠表買家即睇即以居二市場價690萬元承接，呎價11,675元。

●大埔帝欣苑二期35座中層B室，實用面積993方呎，3房1套間隔，座向西北，望內園景，原開價1,300萬元，放盤10個月，累減120萬元，減幅9.2%，獲換樓客以1,180萬元承接，呎價11,883元。

●馬鞍山銀湖．天峰7座中層C室，實用面積742方呎，套3房間隔，開價約1,198萬元，雙方議價後以1,188萬元易手，實用平均呎價16,011元。

●東涌映灣園7座高層B室，實用面積728方呎，3房間隔，享少海景，叫價850萬元，放盤約4個月，減價60萬元即獲買家以790萬元承接，呎價10,852元。

●上水龍豐花園本月暫錄約2宗成交，屋苑最新錄B座低層02室，實用面積499方呎，3房間隔，以630萬元獲承接，平均呎價12,625元。

●屯門翠林花園B座低層2室，實用面積429方呎，獲區內首置客以520萬購入，呎價為12,121元。

●屯門居屋兆禧苑A座低層1室，實用面積363方呎，以自由市場價415萬元易手，呎價11,433元。

●元朗錦綉花園M段3街單號屋成交，實用面積848平方呎，以990萬元沽出，實用平均呎價11,675元。

●大圍曉翠山莊3座低層A室，實用面積812方呎，3房1套間隔，開價1,350萬元，放盤1年，累減350萬元，減幅約26%，最終以1,000萬元易手，呎價12,315元。

●沙田第一城成交50座高層G室，實用面積304方呎，成功以530萬元沽售，呎價17,434元。

●將軍澳廣場5座中層E室單位，實用面積約429方呎，為兩房間隔，享海景。是次買家在無睇樓的情況下議價，並獲由叫價780萬元減至755萬元拍板入市購得心頭好，當中獲減25萬元或約3%，呎價約17,599元。

●元朗YOHO TOWN 2座高層E室，實用面積516方呎，三房間隔，叫價800萬元，新近獲買家議價至783萬元成交，呎價15,174元，造價屬同類型單位近月新高。

●東涌藍天海岸1座高層G室，實用面積約399方呎，為一房間隔，座向正南，望揚翠綠山景。原業主於1月放盤並叫價540萬元，及後獲買家議價微減2萬，以538萬元沽出，呎價約13,484元。

●荃灣中心12座高層，實用面積324方呎，屬2房間隔，連258平方呎天台。原業主早前開價480萬元放售，因價格相宜加上有天台，吸引多組上車客上門睇樓，最終輕微議價後，獲客人以478萬元承接，呎價約14,753元。

●火炭晉名峰B座高層B室，實用面積568方呎，兩房間隔，以970萬元易手，呎價17,,077元。

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