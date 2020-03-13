張華峰冀政府向券商及持牌人士發放資助
2020年03月13日 20:42
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證券行經營困難，立法會金融服務界議員張華峰與經民聯議員，聯名致函政務司司長張建宗，冀為業界紓困。
建議包括，向全行逾4.4萬名持牌人士，每人提供2,000元的特別資助；向近800家港交所參與者的持牌機構，發放每家5萬元的特別補助金，以解燃眉之急，並保持業務及保住企業員工飯碗。
張華峰指，將於下周再與司長會面，直接提出訴求，希望司長能予正面回應。
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