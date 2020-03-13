雲頂香港發盈警
2020年03月13日 21:21
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雲頂香港(00678)發盈警，預期截至2019年12月31日止年度錄得虧損介乎1.4億至1.7億美元，較2018年12月31日止年度的2.24億美元虧損收窄。不過，該公司預期截至2020年6月30日止6個月，撇除應佔聯營公司、合營公司及其他非經營項目的業績，虧損將較2019年同期大幅上升，主要因為新型冠狀病毒爆發，引致全球各地收緊旅遊限制及郵輪碼頭暫時關閉的影響。
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