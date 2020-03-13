茂業國際發盈警
2020年03月13日 21:23
東網電視更多新聞短片
茂業國際(00848)發盈警，預告截至2019年12月底止全年綜合淨溢利將錄4.5至5億元人民幣，將較2018年同期顯著減少。
公司解釋，綜合淨溢利顯著減少主因公司之聯營公司中嘉博創(000889.SZ)因2019年財政年度內計提商譽和資產減值而導致公司錄得大額投資損失；截至2019年12月底止財年採用新財務報告準則第16號租賃，而使租賃使用權資產折舊及租賃負債利息大幅增加；以及受宏觀經濟環境影響，零售行業整體毛利略有下降。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！