集團解釋，盈轉虧主因集團所生產及供應的成衣產品面臨的價格壓力不斷上升，導致毛利將下跌約33.5%；中美貿易關係緊張及來自東南亞廠房的劇烈競爭，導致原設備製造業務銷售收入將下跌約19.0%；中國零售市場疲弱及零售店數目減少，令集團時裝零售業務銷售收入下跌約9.4%。

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